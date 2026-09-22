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Vận động viên Việt Nam được Toyota tiếp lửa tranh tài tại Asian Para Games 2026

Thứ Ba, 14:12, 22/09/2026
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VOV.VN - Toyota châu Á sẽ tiếp tục hỗ trợ 7 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games), trong đó có một đại diện đến từ Việt Nam tranh tài ở bộ môn Cử tạ dành cho người khuyết tật.

Toyota châu Á (TMA) đã chính thức tái khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao khu vực thông qua Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) ở Aichi-Nagoya 2026. Theo đó, Toyota sẽ tiếp sức cho 7 vận động viên thuộc đội ngũ Toyota Toàn cầu (Global Team Toyota) tham gia chinh phục các huy chương tại kỳ đại hội năm nay.

van dong vien viet nam duoc toyota tiep lua tranh tai tai asian para games 2026 hinh anh 1
Đô cử Lê Văn Công (Việt Nam) và tay đua Muhammad Fadli Imamuddin (Indonesia) được Toyota đồng hành tại giải đấu. Trong đó, Muhammad Fadli Imamuddin, Indonesia  tranh tài ở môn Xe đạp dành cho người khuyết tật; và Lê Văn Công, Việt Nam tranh tài ở môn Cử tạ dành cho người khuyết tật.

7 gương mặt tiêu biểu đại diện cho 6 quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở 6 môn thể thao khác nhau thuộc Asian Para Games. Đáng chú ý, Việt Nam vinh dự có sự góp mặt của đô cử Lê Văn Công ở bộ môn Cử tạ dành cho người khuyết tật (Para Powerlifting). 

Bên cạnh đó còn có các đại diện xuất sắc khác trong khu vực Đông Nam Á bao gồm: Muhammad Fadli Imamuddin (Indonesia - Xe đạp NKT), Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi (Malaysia - Điền kinh NKT), Toh Wei Soong (Singapore - Bơi NKT), Carlos Yulo (Philippines - Thể dục dụng cụ), Ernie Gawilan (Philippines - Bơi NKT) và Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan - Cầu lông). 

van dong vien viet nam duoc toyota tiep lua tranh tai tai asian para games 2026 hinh anh 2
Ernie Gawilan, Philippines tranh tài ở nội dung bơi dành cho người khuyết tật; Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi, Malaysia tham dự nội dung điền kinh dành cho người khuyết tật

Không chỉ dừng lại ở việc đồng hành cùng các cá nhân, Tập đoàn Toyota còn đóng góp nguồn lực thiết thực cho công tác vận hành của giải đấu. Hãng xe Nhật Bản sẽ cung cấp hơn 1.900 xe ô tô để phục vụ việc di chuyển cho các đoàn vận động viên và quan chức, bên cạnh 15 xe xanh và hơn 100 phương tiện cỡ nhỏ hỗ trợ đi lại trực tiếp tại các cụm thi đấu.

van dong vien viet nam duoc toyota tiep lua tranh tai tai asian para games 2026 hinh anh 3
Vận động viên cầu lông Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan), và vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo (Philippines)

Nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch "Move Your World", Toyota châu Á cũng giới thiệu sáng kiến âm nhạc mang tên "Move Your World Beat". Dự án quy tụ 7 nghệ sĩ đến từ các nước châu Á, sáng tạo ra 6 ca khúc độc đáo kết hợp giữa âm thanh động cơ xe Toyota và nhạc cụ văn hóa đặc trưng của từng quốc gia. Các ca khúc này sau đó sẽ được hòa âm thành một bản nhạc khu vực duy nhất, biểu tượng cho sự đoàn kết và nhịp đập chung của toàn châu Á.

van dong vien viet nam duoc toyota tiep lua tranh tai tai asian para games 2026 hinh anh 4
Vận động viên Toh Wei Soong (Singapore) sẽ tranh tài ở nội dung bơi dành cho người khuyết tật

Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, tiếp nối là Asian Para Games từ ngày 18/10 đến 24/10/2026.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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