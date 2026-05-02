Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Theo lịch thi đấu chính thức của VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đối đầu mang tính then chốt, quyết định trực tiếp tới cơ hội giành vé vào tứ kết cũng như suất tham dự World Cup của cả hai đội.

Nhìn lại quá khứ, các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên đại diện Đông Nam Á. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U17 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước đại diện Tây Á với thành tích hòa 2 và thua 1. Trong chuỗi trận này, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho U17 châu Á 2026.

Lần gần nhất hai đội chạm trán là tại vòng loại U17 châu Á 2025. Ở trận đấu đó, U17 Việt Nam đã cầm chân U17 Yemen với tỉ số 1-1, kết quả vừa đủ để giúp chúng ta giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết năm đó.

Trước đó, vào năm 2023, trong một trận giao hữu thử nghiệm đội hình, U17 Việt Nam từng để thua U17 Yemen với tỉ số 0-2. Những kết quả này cho thấy đội bóng Tây Á luôn là một "khúc xương khó nuốt" đối với các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật cá nhân ấn tượng.

U17 Việt Nam có phong độ ấn tượng

Mặc dù có thành tích đối đầu lép vế, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kết quả bất ngờ. U17 Việt Nam hiện đang sở hữu sự tự tin cực lớn sau khi lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tính kỷ luật cao khi liên tục giành những kết quả khả quan trước các ông lớn ở châu lục. Do đó, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có được kết quả thuận lợi nhất ở giải đấu lần này.