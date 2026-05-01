  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
U17 Việt Nam đóng quân ở nơi gắn liền với kỷ niệm đẹp của U23 Việt Nam

Thứ Sáu, 18:40, 01/05/2026
VOV.VN - U17 Việt Nam đặt chân tới Saudi Arabia sau hành trình kéo dài 12 tiếng đồng hồ, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U17 châu Á 2026.

Các thành viên U17 Việt Nam tới Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)

Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội khởi hành lúc 2h sáng 1/5, nối chuyến tại Doha, các thành viên U17 Việt Nam đã đặt chân tới Jeddah, Saudi Arabia vào lúc 14h theo giờ Việt Nam (khoảng 10h sáng theo giờ địa phương).

Theo quy định của AFC, ngày 3/5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải đấu bắt đầu. Tuy nhiên, VFF đã chủ động xây dựng kế hoạch để U17 Việt Nam sang sớm trước 2 ngày nhằm giúp thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà. Toàn bộ chi phí phát sinh từ việc đến sớm được VFF đảm bảo, thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển.

Mặc dù không nằm trong lịch trình chính thức của AFC, Ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây cũng là khách sạn chính thức của đội tuyển trong suốt thời gian tham dự giải đấu.

U17 Việt Nam sẽ đóng quân tại nơi U23 Việt Nam từng lưu trú khi giành hạng ba U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, nơi đóng quân của U17 Việt Nam cũng từng là địa điểm đóng quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành hạng ba châu lục.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội U17 Việt Nam đã dùng bữa trưa với chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình dài. Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ sẽ tập gym và thực hiện các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

HLV Cristiano Roland đặc biệt ưu tiên các giải pháp giúp đội tuyển nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt và tập luyện tại Jeddah, qua đó tạo nền tảng thể trạng và tâm lý tốt nhất trước khi bước vào các buổi rèn chiến thuật trên sân tập sắp tới, hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam
Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam

VOV.VN - Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi sau khi tiền đạo trẻ này không có tên trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U17 châu Á 2026, lên đường săn vé World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á 2026 và lên đường sang Saudi Arabia theo đuổi giấc mơ World Cup.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/5: Ghi bàn phút bù giờ, U17 nữ Việt Nam hòa Thái Lan

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại VCK U17 nữ châu Á 2026 bằng trận hòa 2-2 với U17 nữ Thái Lan.

