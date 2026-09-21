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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Hai, 05:05, 21/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với kỳ vọng có thể giành thêm những huy chương sau 2 HCĐ ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam chứng kiến các VĐV thi đấu ở 8 môn là bóng chuyền, bóng đá, wushu, bắn súng, bơi, boxing, karate, thể dục dụng cụ. 

lich thi dau asiad 2026 hom nay 21 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 1
Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 2 HCĐ sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên. (Ảnh: AKF). 

Trong đó, kỳ vọng huy chương sẽ đến ở các môn như karate hay wushu. Ngoài ra, các VĐV bơi cũng có thể sẽ tạo nên bất ngờ nếu thi đấu vượt khả năng. 

Tâm điểm trong ngày sẽ là trận đấu bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan. Trước lượt trận cuối, ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai trận đấu. Hai đội cũng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tương đồng, song Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được một bàn thắng.

Yếu tố này khiến cuộc đối đầu giữa hai đội mang ý nghĩa quyết định. Việt Nam cần giành chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, còn Thái Lan cũng phải hướng tới 3 điểm nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

lich thi dau asiad 2026 hom nay 21 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 2

Sau hai thất bại liên tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa gần như không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Vì vậy, cuộc so tài giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Nếu có được kết quả có lợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trước giải là vượt qua vòng bảng. 

PV/VOV.VN
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