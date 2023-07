Lịch thi đấu bóng đá 23/7: HAGL thi đấu trùng giờ với Man City

HAGL sẽ chính thức trụ hạng nếu thắng Bình Dương

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7, hai đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại bảng E World Cup 2023 là ĐT nữ Hà Lan vs ĐT nữ Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau lúc 14h30.

Ngoài ra, World Cup nữ 2023 còn có trận đấu ĐT nữ Nam Phi vs ĐT nữ Thuỵ Điển diễn ra lúc 12h00 và ĐT nữ Pháp vs ĐT nữ Jamaica diễn ra lúc 17h00.

Ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải 2022/2024, một loạt đội bóng lớn sẽ ra sân thi đấu giao hữu. MU vs Arsenal sẽ đối đầu lúc 04h00 rạng sáng 23/7 theo giờ Việt Nam. Sau đó, Chelsea vs Brighton đọ sức lúc 06h00 và trận Barca vs Juventus diễn ra lúc 09h00.

ĐKVĐ Champions League Man City sẽ đá giao hữu với đội bóng châu Á là Yokohama vào lúc 17h00. Cùng thời điểm, Tottenham sẽ “thử lửa” với Leicester.

Khung giờ 17h00 chiều 23/7 còn có 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023 là Bình Dương vs HAGL và Khánh Hoà vs SLNA.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB TP.HCM vs Đà Nẵng sẽ đá trận “chung kết ngược” lúc 19h15.