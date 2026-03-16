中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 16/3: Barcelona vững ngôi đầu trước lượt về cúp C1 châu Âu

Thứ Hai, 05:30, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona có chiến thắng đậm tạo đà cho trận lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/3 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tại La Liga, Barcelona có chiến thắng với tỉ số 5-2 khi gặp Sevilla trên sân nhà để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi hơn đội đứng sau Real Madrid khoảng cách 4 điểm.

ket qua bong da hom nay 16 3 barcelona vung ngoi dau truoc luot ve cup c1 chau Au hinh anh 1
Barcelona thắng đậm Sevilla (Ảnh: Reuters)

Raphinha ghi hattrick bàn thắng, Dani Olmo và Joao Cancelo cũng lập công để giúp Barcelona giành chiến thắng. Kết quả này giúp Barcelona tự tin hơn khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà tại lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu mùa này, sau khi hoà 1-1 trên sân khách ở lượt đi.

Tại ngoại hạng Anh, MU củng cố vị trí thứ ba khi vượt qua Aston Villa với tỉ số 3-1. Trong khi đó, trận hoà 1-1 trước Tottenham khiến Liverpool vẫn chưa thể vào top 4. MU hiện đang có lợi thế rất lớn để giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Tại Serie A, AC Milan không thể tận dụng cú sảy chân của đội đầu bảng Inter Milan để rút ngắn khoảng cách về điểm số. Trận thua 0-1 trên sân của Lazio thậm chí khiến AC Milan bị đối thủ bỏ xa hơn trong bảng xếp hạng Serie A với 8 điểm.

Kết quả bóng đá ngày 16/3:

Crystal Palace 0-0 Leeds United

MU 3-1 Aston Villa

Nottingham Forest 0-0 Fulham

Liverpool 1–1 Tottenham

Serie A

Hellas Verona 0-2 Genoa

Pisa 3-1 Cagliari

Sassuolo 0-1 Bologna

Como 2-1 AS Roma

Lazio 1-0 AC Milan

La Liga

Mallorca 2-1 Espanyol

Barcelona 5-2 Sevilla

Real Betis 1-1 Celta Vigo

Real Sociedad 3-1 Osasuna

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Barcelona MU Liverpool
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa

VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa

VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3 được người hâm mộ quan tâm khi Thể Công Viettel tiếp tục giành chiến thắng để đua vô địch.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3 được người hâm mộ quan tâm khi Thể Công Viettel tiếp tục giành chiến thắng để đua vô địch.

Tin bóng đá 15-3: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn
Tin bóng đá 15-3: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 15-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn; Xuân Son và Hoàng Hên tự hào với lần đầu tiên đi bầu cử ở Việt Nam; Cựu ngoại binh của CLB Nam Định có bến đỗ mới…

Tin bóng đá 15-3: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn

Tin bóng đá 15-3: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 15-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn; Xuân Son và Hoàng Hên tự hào với lần đầu tiên đi bầu cử ở Việt Nam; Cựu ngoại binh của CLB Nam Định có bến đỗ mới…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá