Kết quả bóng đá hôm nay 16/3: Barcelona vững ngôi đầu trước lượt về cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 16/3 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tại La Liga, Barcelona có chiến thắng với tỉ số 5-2 khi gặp Sevilla trên sân nhà để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi hơn đội đứng sau Real Madrid khoảng cách 4 điểm.

Barcelona thắng đậm Sevilla (Ảnh: Reuters)

Raphinha ghi hattrick bàn thắng, Dani Olmo và Joao Cancelo cũng lập công để giúp Barcelona giành chiến thắng. Kết quả này giúp Barcelona tự tin hơn khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà tại lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu mùa này, sau khi hoà 1-1 trên sân khách ở lượt đi.

Tại ngoại hạng Anh, MU củng cố vị trí thứ ba khi vượt qua Aston Villa với tỉ số 3-1. Trong khi đó, trận hoà 1-1 trước Tottenham khiến Liverpool vẫn chưa thể vào top 4. MU hiện đang có lợi thế rất lớn để giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Tại Serie A, AC Milan không thể tận dụng cú sảy chân của đội đầu bảng Inter Milan để rút ngắn khoảng cách về điểm số. Trận thua 0-1 trên sân của Lazio thậm chí khiến AC Milan bị đối thủ bỏ xa hơn trong bảng xếp hạng Serie A với 8 điểm.

Kết quả bóng đá ngày 16/3:

Crystal Palace 0-0 Leeds United

MU 3-1 Aston Villa

Nottingham Forest 0-0 Fulham

Liverpool 1–1 Tottenham

Serie A

Hellas Verona 0-2 Genoa

Pisa 3-1 Cagliari

Sassuolo 0-1 Bologna

Como 2-1 AS Roma

Lazio 1-0 AC Milan

La Liga

Mallorca 2-1 Espanyol

Barcelona 5-2 Sevilla

Real Betis 1-1 Celta Vigo

Real Sociedad 3-1 Osasuna

