Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6: U17 Việt Nam bắt đầu săn vé đi World Cup

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6 và rạng sáng 18/6, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý tới trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ tại VCK U17 châu Á 2023.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ diễn ra vào lúc 19h tối nay 17/6. Đây là trận đấu được đánh giá cân sức, cân tài. Nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn biết chắt chiu cơ hội thì chúng ta hoàn toàn có thể giành kết quả khả quan.

Ngoài các trận đấu ở VCK U17 châu Á 2023, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận giao hữu quốc tế. Những trận đấu đáng chú ý là cuộc so tài của Bồ Đào Nha vs Bosnia, Bỉ vs Áo hay Quần đảo Faroe vs CH Séc./.