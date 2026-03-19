Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/3: Đại diện Đông Nam Á tranh vé dự World Cup
VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/3 rạng sáng mai 20/3 với các trận play-off tranh vé dự World Cup nữ 2027 cùng các cuộc đọ sức tại lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/3 rạng sáng 20/3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận lượt về vòng 1/8 của Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu (UEFA Conference League) 2025/2026.
Trong bối cảnh các đại diện Ngoại hạng Anh thi đấu không thành công tại Cúp C1 châu Âu, màn trình diễn của Nottingham Forest và Aston Villa tại Cúp C2 nhận được nhiều sự chú ý.
Nottingham Forest sẽ tới làm khách của Midtjylland vào lúc 00h45 ngày 20/3 sau khi thua 0-1 ở lượt đi. Aston Villa sẽ tiếp đón Lille lúc 03h00 ngày 20/3 với lợi thế từ chiến thắng 1-0 trên đất khách ở lượt đi.
Các cặp đấu còn lại ở lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Âu diễn ra đêm nay gồm: Lyon – Celta, Freiburg – Genk, Porto – Stuttgart, AS Roma – Bologna, Real Betis – Panathinaikos. Trong khi đó, tấm vé đầu tiên vào tứ kết đã được xác định sau trận đấu sớm giữa Braga và Ferencvaros.
Tại đấu trường Cúp C3 châu Âu, Crystal Palace sẽ gánh vác niềm hy vọng của bóng đá Anh. Thầy trò HLV Oliver Glasner sẽ tới làm khách của AEK Larnaca vào lúc 00h45 ngày 20/3 sau khi đôi bên hòa 0-0 ở trận lượt đi.
Ngoài ra, hôm nay 19/3 bóng đá châu Á sẽ xác định 2 đội cuối cùng giành vé vớt dự World Cup nữ 2027 sau các trận play-off tại Asian Cup nữ 2026. Cụ thể, ĐT nữ Uzbekistan sẽ gặp ĐT nữ Philippines lúc 10h00 và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa đấu ĐT nữ CHDCND Triều Tiên lúc 16h00.
Nếu giành chiến thắng trước ĐT nữ Uzbekistan, ĐT nữ Philippines sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại World Cup nữ 2027, đồng thời có lần thứ 2 liên tiếp tham dự đấu trường thế giới.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/3 rạng sáng 20/3:
Asian Cup nữ 2026
10h00 ngày 19/3: ĐT nữ Uzbekistan - ĐT nữ Philippines
16h00 ngày 19/3: Đội nữ Đài Bắc Trung Hoa - ĐT nữ CHDCND Triều Tiên
Cúp C2 châu Âu 2025/2026
00h45 ngày 20/3: Lyon – Celta
00h45 ngày 20/3: Midtjylland - Nottingham Forest
00h45 ngày 20/3: Freiburg – Genk
03h00 ngày 20/3: Porto – Stuttgart
03h00 ngày 20/3: AS Roma – Bologna
03h00 ngày 20/3: Real Betis – Panathinaikos
03h00 ngày 20/3: Aston Villa – Lille
Cúp C3 châu Âu 2025/2026
00h45 ngày 20/3: AEK Larnaca - Crystal Palace
00h45 ngày 20/3: Mainz – Sigma
00h45 ngày 20/3: Rakow Czestochowa - Fiorentina
00h45 ngày 20/3: AEK – Celje
03h00 ngày 20/3: Strasbourg – Rijeka
03h00 ngày 20/3: Shakhtar - Lech Poznan
03h00 ngày 20/3: Sparta – AZ
03h00 ngày 20/3: Rayo – Samsunspor