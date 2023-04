Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/4: MU tranh vé vào bán kết Europa League

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/4 và rạng sáng 21/4, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình đến các trận lượt về vòng tứ kết Europa League 2022/2023.

Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là màn so tài của Sevilla với MU. Ở trận lượt đi, MU để Sevilla cầm hoà 2-2 ngay tại sân Old Trafford. Do đó, ở trận đấu lượt về trên sân khách, Quỷ đỏ buộc phải thắng đại diện của Tây Ban Nha mới có thể vào bán kết.

Trong khi đó, Juventus sẽ có chuyến làm khách trước Sporting CP. Với thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi, Bà đầm già thành Turin được dự đoán sẽ gặp khó khăn, khi phải thi đấu trên sân khách. Hai trận đấu còn lại là cuộc so tài của Union Saint-Gilloise - Leverkusen và Roma - Feyenoord./.