Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8: Xác định vé bán kết U23 Đông Nam Á 2023

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8 và rạng sáng 22/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới giải Ngoại hạng Anh, La Liga cũng như Serie A.

Ngày 21/8 sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng A giải U23 Đông Nam Á, khi đó sẽ xác định ra đội vào bán kết.

Ở giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận đấu muộn của vòng 2 giữa Crystal Palace - Arsenal. Trận đấu này diễn ra vào lúc 02 ngày 22/8. Đây là trận đấu mà Arsenal được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ngày 21/8, giải U23 Đông Nam Á 2023 tiếp tục diễn ra các trận đấu đáng chú ý. Đó là các màn so tài của U23 Thái Lan vs U23 Campuchia và U23 Brunei vs U23 Myanmar vào lúc 20h.