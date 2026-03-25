Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/3: Sôi động các trận đấu dịp FIFA Days

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/3 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu cấp đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Trong bối cảnh các đội tuyển đang chuẩn bị cho những giải đấu chính thức, một số đội bước vào các trận giao hữu để đánh giá lực lượng.

Với việc đã giành vé dự VCK Asian Cup 2027, ĐT Kyrgyzstan sẽ có trận giao hữu với ĐT Guinea Xích Đạo trong dịp FIFA Days sắp tới. Đây là dịp để ĐT Kyrgyzstan có thể thử nghiệm lực lượng trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu.

Bên cạnh các trận giao hữu quốc tế, ĐT Việt Nam cũng được chú ý với cuộc họp báo trước trận giao hữu với ĐT Bangladesh. HLV Kim Sang Sik được đánh giá sẽ đưa ra những sự thử nghiệm trong trận giao hữu sắp tới.

ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này có sự xuất hiện lần đầu tiên của Hoàng Hên, cầu thủ nhập tịch đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC. Đồng thời, Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng sau thời gian dài vắng bóng trên đội tuyển nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/3:

25/3 19h00 Kazakhstan - Namibia

26/3 0h00 Kyrgyzstan – Guinea Xích Đạo

26/3 3h00 Quần đảo Virgin - American Samoa