Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (3/2): Khai màn V-League 2023

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (3/2), V-League 2023 sẽ chính thức khai mạc với 4 trận đấu đầu tiên của vòng 1. Vào khung 17h, Nam Định sẽ đón tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà Thiên Trường. Đây là trận đấu người hâm mộ thành Nam sẽ kỳ vọng vào diện mạo mới của đội bóng quê nhà sau một kỳ chuyển nhượng rầm rộ với những tân binh chất lượng. Việc được đối đầu CLB TP.HCM đã chia tay rất nhiều trụ cột mùa trước là cơ hội để Nam Định có chiến thắng trong ngày ra quân.

V-League 2023 sẽ chính thức khởi tranh hôm nay 3/2. (Ảnh: Trần Tiến).

Cùng khung 17h còn có trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa. Trong khi Khánh Hòa là tân binh V-League 2023, vừa trở lại giải đấu này sau vài năm vắng mặt thì Thanh Hóa là đội bóng đã có những thay đổi khá đáng kể trong giai đoạn chuyển nhượng trước mùa giải với sự xuất hiện của tân HLV Popov.

Vào lúc 18h, SLNA sẽ đón tiếp Đà Nẵng trên sân nhà Vinh. Đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải năm nay với những khó khăn sau khi chia tay Phan Văn Đức trong khi Đà Nẵng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải năm nay với các sự bổ sung cầu thủ ngay từ khi mùa trước kết thúc.

Trận đấu muộn nhất trong ngày cũng là trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy khi Công an Hà Nội gặp Bình Định vào lúc 19h15. Với những sự bổ sung chất lượng trước mùa giải, Công an Hà Nội đang được đánh giá cao hơn nhiều so với một Bình Định đã mất đi khá nhiều trụ cột./.