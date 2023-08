Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/8: Sôi động vòng loại Cúp châu Âu

Các trận đấu vòng loại Conference League sẽ là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu bóng đá ngày 4/8. (Ảnh: Getty)

Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng, World Cup nữ 2023 sẽ không có trận đấu nào diễn ra trong ngày 4/8. Các đội bóng đã giành quyền đi tiếp sẽ có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 4/8 sẽ sôi động với các trận đấu vòng loại Conference League diễn ra vào thời điểm rạng sáng (theo giờ Việt Nam). Trong số các đội bóng góp mặt ở loạt trận này có những tên tuổi khá quen thuộc tại đấu trường châu Âu như CSKA Sofia, Maccabi Tel-Aviv, PAOK hay Club Brugge.

Bên cạnh các trận đấu tại vòng loại Conference League, khán giả sẽ được chứng kiến những màn so tài trong khuôn khổ League Cup vào khung giờ sáng 4/8.

Bốn trận đấu League Cup diễn ra lúc 07h00 sáng 4/8 gồm: New England Revolution – Atlas, New York Red Bulls - New York City FC, Philadelphia Union - DC United và Philadelphia Union - DC United. Sau đó, Charlotte sẽ gặp Cruz Azul lúc 07h30 và Real Salt Lake chạm trán Leon lúc 09h30.