Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/4, lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/4 và các đội bóng tham dự đều là các CLB danh tiếng.

Trên sân Công viên Các Hoàng tử ở Paris (Pháp), chủ nhà và cũng là ĐKVĐ PSG sẽ tiếp đón Liverpool. PSG bước vào trận đấu này với rất nhiều lợi thế. Trước hết là phong độ gần đây của họ. Ở chín trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của Luis Enrique hòa một, chỉ thua một, còn lại là những chiến thắng.

Sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2 mà không chịu bất cứ tổn thất nào về lực lượng ở vòng 1/8, PSG được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp tục chạm trán với một đại diện của Ngoại hạng Anh khác tại tứ kết, Liverpool. Đây là đối thủ mà thầy trò Luis Enrique đã vượt qua ở vòng 1/8 mùa trước trên hành trình chinh phục chiếc cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử PSG.

Trong khi đó, Barca trên sân nhà Camp Nou sẽ đối đầu Atletico Madrid. Đây là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi đôi bên đã quá hiểu nhau. Ngay cuối tuần trước, Barca và Atletico đã chạm trán nhau ở La Liga trong trận cầu nảy lửa mà Barca chỉ có thể thắng sát nút 2-1. Đây là lần thứ năm hai đội gặp nhau trong mùa này. Trước đó, Barca thắng ba, thua một ở những trận đấu đã qua.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/4, Sporting Braga sẽ gặp Real Betis trong trận đấu sớm của tứ kết lượt đi Cúp C2 châu Âu vào lúc 23h45. Ngoài ra, Bangkok United sẽ đến làm khách của Gamba Osaka trong trận lượt đi bán kết Cúp C2 châu Á lúc 17h.