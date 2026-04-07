Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4, ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste sẽ có màn so tài ở lượt trận 2 giải futsal Đông Nam Á 2026 vào lúc 17h30 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

Ở trận ra quân, ĐT futsal Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ĐT futsal Myanmar với tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nhập cuộc đầy chủ động, liên tục tạo sức ép khiến hàng thủ đối phương rơi vào thế chống đỡ vất vả.

ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste so tài ở lượt trận 2 giải futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: Futsal Thailand)

Phút 13, Thái Huy tỏa sáng với pha xử lý quyết đoán trước khi kiến tạo cho Nhan Gia Hưng mở tỷ số. Bàn thắng này giúp Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo lợi thế lớn sau hiệp một.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Giustozzi tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo. Đa Hải nhanh chóng ghi dấu ấn với hai bàn thắng liên tiếp, qua đó gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Trước khi trận đấu khép lại, Nguyễn Thạc Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục. Kết quả này giúp ĐT futsal Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo và thêm tự tin trước cuộc đối đầu Timor Leste.

Cũng trong ngày 7/4, U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp U20 nữ Bangladesh tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 20h00 trên sân vận động Nonthaburi, Thái Lan.

Sau hai thất bại trước Trung Quốc và Thái Lan, đội bóng của HLV Masahiko Okiyama đang đứng cuối bảng A với hiệu số -6. Dù vậy, cơ hội đi tiếp là vẫn còn khi các đối thủ cạnh tranh vị trí thứ ba ở bảng khác đều có thành tích kém hơn. Chỉ cần đánh bại Bangladesh, thậm chí thắng đậm, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết.