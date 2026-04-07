Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4

Thứ Ba, 08:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste so tài ở giải Đông Nam Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4, ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste sẽ có màn so tài ở lượt trận 2 giải futsal Đông Nam Á 2026 vào lúc 17h30 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

Ở trận ra quân, ĐT futsal Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ĐT futsal Myanmar với tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nhập cuộc đầy chủ động, liên tục tạo sức ép khiến hàng thủ đối phương rơi vào thế chống đỡ vất vả.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 7 4 hinh anh 1
ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste so tài ở lượt trận 2 giải futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: Futsal Thailand)

Phút 13, Thái Huy tỏa sáng với pha xử lý quyết đoán trước khi kiến tạo cho Nhan Gia Hưng mở tỷ số. Bàn thắng này giúp Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo lợi thế lớn sau hiệp một.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Giustozzi tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo. Đa Hải nhanh chóng ghi dấu ấn với hai bàn thắng liên tiếp, qua đó gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Trước khi trận đấu khép lại, Nguyễn Thạc Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục. Kết quả này giúp ĐT futsal Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo và thêm tự tin trước cuộc đối đầu Timor Leste.

Cũng trong ngày 7/4, U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp U20 nữ Bangladesh tại VCK U20 nữ châu Á 2026. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 20h00 trên sân vận động Nonthaburi, Thái Lan.

Sau hai thất bại trước Trung Quốc và Thái Lan, đội bóng của HLV Masahiko Okiyama đang đứng cuối bảng A với hiệu số -6. Dù vậy, cơ hội đi tiếp là vẫn còn khi các đối thủ cạnh tranh vị trí thứ ba ở bảng khác đều có thành tích kém hơn. Chỉ cần đánh bại Bangladesh, thậm chí thắng đậm, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết.

Quách Khiêm/VOV.VN
ĐT Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar trong trận ra quân tại bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

VOV.VN - Bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình giành vé dự World Cup.

VOV.VN - Bảng xếp hạng U20 nữ châu Á 2026 mới nhất: U20 nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại sau hai trận đầu tiên toàn thua.

