Lịch thi đấu bóng đá ngày 2/8: Tâm điểm V-League 2023 và World Cup 2023

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 2/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu.

Ở khung 18h sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là màn so tài của Hà Tĩnh vs Thanh Hóa và Nam Định vs CLB CAHN. Hai đội chủ nhà được dự đoán sẽ gặp những khó khăn trước đội khách.

Ngày 2/8 sẽ có 3 trận đấu của vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 trang tài.

Trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu 2/8 là màn so tài của Hà Nội FC vs Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15. Đây là trận đấu mà Ban tổ chức V-League 2023 sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Ngoài các trận đấu ở V-League 2023, lịch thi đấu bóng đá ngày 2/8 và rạng sáng 3/8 còn có các trận đấu ở World Cup 2023, vòng loại Cúp C1 châu Âu 2023/2024.