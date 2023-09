Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 3/9: Arsenal đại chiến MU

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2023/2024 hôm nay 3/9, người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu hấp dẫn của vòng 4.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu, đáng chú ý nhất là màn so tài của Arsenal vs MU trên sân Emirates. Sau 3 trận đấu, Arsenal có 7 điểm còn MU có 6 điểm. Do đó, cả 2 đề rất khao khao giành chiến thắng.

Arsenal có lợi thế sân nhà, nhưng lịch sử đối đầu lại không thực sự tốt. Do đó, HLV Mikel Arteta cần có đấu pháp hợp lý để đối phó với lối đá khó chịu của Quỷ đỏ.