Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay: MU gặp đối thủ "dễ xơi"

Trận đấu Chelsea vs Bournemouth trên sân Stamford Bridge sẽ diễn ra lúc 00h30 rạng sáng 28/12 theo giờ Việt Nam. Sau đó, trận đấu MU vs Nottingham Forest trên sân Old Trafford sẽ bắt đầu lúc 03h00.

Hiện tại, MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 26 điểm sau 14 trận. Quỷ đỏ kém 4 điểm so với vị trí top 4 của Tottenham, nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay

So với tân binh Nottingham Forest đang ngụp lặn ở vị trí áp chót, MU được đánh giá vượt trội. Thầy trò HLV Erik Ten Hag sẽ gây thất vọng nếu không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford.

Ở cặp đấu còn lại, Chelsea đang đứng thứ 9 với 21 điểm sau 14 trận và Bournemouth đang đứng thứ 14 với 16 điểm sau 15 trận. The Blues buộc phải thắng trận này nếu muốn trở lại với đường đua top 4 Ngoại hạng Anh.

Sau khi 2 trận đấu đêm nay kết thúc, vòng 17 Ngoại hạng Anh sẽ còn 1 trận đấu muộn nhất giữa Leeds và Man City diễn ra lúc 03h00 rạng sáng 29/12 theo giờ Việt Nam./.