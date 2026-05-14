Lịch thi đấu pickleball Kuala Lumpur Open hôm nay 14/5: Tâm điểm Trương Vinh Hiển

Theo lịch thi đấu giải pickleball PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026 hôm nay 14/5 sẽ diễn ra các trận đấu vòng 1/16 ở tất cả các nội dung.

Cụ thể, các trận đấu nội dung đôi nữ sẽ bắt đầu từ 7h sáng nay 14/5 theo giờ Việt Nam. Các trận đấu nội dung đơn nam bắt đầu từ 9h. Các trận đấu nội dung đôi nữ bắt đầu từ 11h. Các trận đấu nội dung đôi nam bắt đầu từ 13h. Các trận đấu nội dung đôi nam nữ bắt đầu từ 15h.

Tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu hôm nay là việc Trương Vinh Hiển sẽ tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Trương Vinh Hiển là hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải pickleball PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026. (Ảnh: FBNV)

Tại nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 và sẽ gặp Colin Wong ở vòng 1/16. Tại nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cùng Đỗ Minh Quân là hạt giống số 5 và sẽ so tài với cặp Carlos Rubio - Hsieh Chen An.

Đáng chú ý, tại nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển cùng Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi sẽ gặp bộ đôi hạt giống số 1 là Alix Trương và Tama Shimabukuro ở vòng 1/16.

Alix Trương cũng là hạt giống số 1 ở nội dung đôi nữ khi đánh cặp với Chao Yi Wang và sẽ gặp Joanne Wong - Joseline Tze trong ngày thi đấu hôm nay 14/5 tại PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.