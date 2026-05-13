Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

Trong ngày mở màn giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đã giành chiến thắng thuyết phục sau 2 set với tỷ số 11-3, 11-4 trước Athilla Miasara - Syabil Shah ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ.

Theo phân nhánh của ban tổ chức, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi sẽ chạm trán bộ đôi Alix Trương – Tama Shimabukuro ở vòng 1/6 ở nội dung đôi nam nữ. Đây là kịch bản mà người hâm mộ pickleball Việt Nam rất chờ đợi tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Tour)

Tại nội dung đôi nam nữ ở PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, bộ đôi Alix Trương – Tama Shimabukuro được xếp cặp hạt giống số 1. Ngoài ra, Alix Trương còn được xếp hạng hạt giống số 1 ở nội dung đôi nữ khi đánh cặp với Chao Yi Wang.

Cũng trong ngày mở màn PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, đối thủ sẽ gặp Trương Vinh Hiển tại vòng 1/16 nội dung đôi nam đã lộ diện. Theo đó, Colin Wong sẽ chạm trán Trương Vinh Hiển sau khi thắng Marco Leung sau 2 set với tỷ số 11-7, 11-5 tại vòng 1/32.

Ở nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 và bắt đầu thi đấu từ vòng 1/16. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang được xếp hạng hạt giống số 5 và sẽ gặp Wil Shaffer – người đã thắng Julian Chow sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-5 ở vòng 1/32.