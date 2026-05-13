中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

Thứ Tư, 19:13, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ tại giải Kuala Lumpur Open 2026 để tiến vào vòng 1/16 gặp Alix Trương – Tama Shimabukuro.

truong vinh hien, alix truong tao kich ban trong mo tai kuala lumpur open 2026 hinh anh 1

Trong ngày mở màn giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đã giành chiến thắng thuyết phục sau 2 set với tỷ số 11-3, 11-4 trước Athilla Miasara - Syabil Shah ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ.

Theo phân nhánh của ban tổ chức, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi sẽ chạm trán bộ đôi Alix Trương – Tama Shimabukuro ở vòng 1/6 ở nội dung đôi nam nữ. Đây là kịch bản mà người hâm mộ pickleball Việt Nam rất chờ đợi tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

truong vinh hien, alix truong tao kich ban trong mo tai kuala lumpur open 2026 hinh anh 2
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Tour)

Tại nội dung đôi nam nữ ở PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, bộ đôi Alix Trương – Tama Shimabukuro được xếp cặp hạt giống số 1. Ngoài ra, Alix Trương còn được xếp hạng hạt giống số 1 ở nội dung đôi nữ khi đánh cặp với Chao Yi Wang.

Cũng trong ngày mở màn PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, đối thủ sẽ gặp Trương Vinh Hiển tại vòng 1/16 nội dung đôi nam đã lộ diện. Theo đó, Colin Wong sẽ chạm trán Trương Vinh Hiển sau khi thắng Marco Leung sau 2 set với tỷ số 11-7, 11-5 tại vòng 1/32.

Ở nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 và bắt đầu thi đấu từ vòng 1/16. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang được xếp hạng hạt giống số 5 và sẽ gặp Wil Shaffer – người đã thắng Julian Chow sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-5 ở vòng 1/32.

truong_vinh_hien.jpg

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Trương Vinh Hiển Alix Trương Kuala Lumpur Open 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng (Serve) trong pickleball qua các bước đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng và bài tập cơ bản giúp người mới nhập môn thực hiện cú phát bóng đúng luật, ổn định và tạo lợi thế ngay từ pha chạm bóng đầu tiên.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật phát bóng (Serve) trong pickleball qua các bước đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng và bài tập cơ bản giúp người mới nhập môn thực hiện cú phát bóng đúng luật, ổn định và tạo lợi thế ngay từ pha chạm bóng đầu tiên.

Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam
Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam

VOV.VN - Sự kiện “The Legend Return” diễn ra tại Philippines cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng pickleball sở tại, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN hiện diện chính thức tại thị trường này.

Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam

Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam

VOV.VN - Sự kiện “The Legend Return” diễn ra tại Philippines cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng pickleball sở tại, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN hiện diện chính thức tại thị trường này.

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026
Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

VOV.VN - Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/6 tại TP.HCM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng và dự kiến thu hút gần 600 vận động viên trong nước cùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự.

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

VOV.VN - Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/6 tại TP.HCM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng và dự kiến thu hút gần 600 vận động viên trong nước cùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế