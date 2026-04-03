Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch

Thứ Sáu, 14:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam bước vào Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với quyết tâm cao nhất.

Theo lịch giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 23/4/2026 tại Indonesia, trên hai sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo). U17 Việt Nam ra quân trận mở màn gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4.

Giải đấu không chỉ là sân chơi khu vực mà còn đóng vai trò bước đệm quan trọng hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Saudi Arabia. Ban huấn luyện xác định đây là cơ hội để hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

lich thi dau u17 Dong nam A 2026 u17 viet nam quyet gianh ngoi vo dich hinh anh 1
Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho đấu trường khu vực

Để chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam hội quân và bắt đầu tập luyện từ ngày 1/4 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam - giai đoạn then chốt để hoàn thiện lực lượng và rà soát chuyên môn trước khi bước vào sân chơi khu vực.

HLV trưởng Cristiano Roland tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã thi đấu ấn tượng tại Vòng loại U17 châu Á 2026. Với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới, U17 Việt Nam xuất sắc dẫn đầu bảng C, qua đó giành vé tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Toàn đội duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đến hết ngày 10/4 trước khi lên đường sang Indonesia.

Bảng A nhiều duyên nợ, cục diện khó lường

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Sự hiện diện của hai đối thủ truyền thống Indonesia và Malaysia khiến cục diện bảng đấu được dự báo cạnh tranh gay gắt. U17 Indonesia mang lợi thế sân nhà, trong khi U17 Malaysia luôn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở các bảng còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; bảng C có Australia, Campuchia, Singapore và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Ba đội dẫn đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết - đồng nghĩa mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Hoàng Yến/VOV.VN
