Lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 19/2: HAGL đại chiến CAHN

Theo lịch thi đấu bóng đá V-League 2023 hôm nay 19/2, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình đến 2 trận đấu muộn vòng 4. Đó là cuộc so tài của HAGL vs CAHN và Viettel FC vs Nam Định.

Trận đấu giữa HAGL với CAHN nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi có nhiều tuyển thủ quốc gia góp mặt trong đội hình. HAGL có lợi thế sân nhà, nhưng được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trước các vị khách.

Trong khi đó, Viettel FC đang tìm kiếm chiến thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay khi tiếp đón Nam Định. Ở mùa giải năm nay, Nam Định chơi rất tốt sau khi nâng cấp đội hình.

Mặc dù vậy, nếu so sánh với Viettel FC, chất lượng đội hình của Nam Định vẫn chưa thể tốt bằng. Do đó, nếu HLV Vũ Hồng Việt không có đấu pháp hợp lý, Nam Định có thể trắng tay.

Trận đấu giữa HAGL vs CAHN diễn ra vào lúc 17h trên sân Pleiku, trận Viettel FC vs Nam Định diễn ra vào lúc 19h15. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.