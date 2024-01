Theo lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup 2023 hôm nay 22/1, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới lượt trận cuối của bảng A.

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup 2023 hôm nay 22/1.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu của bảng A, đó là màn so tài của Trung Quốc vs Qatar và Tajikistan vs Lebanon. Hai trận đấu này diễn ra cùng giờ vào lúc 22h tối 22/1.

Hiện tại, Qatar đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A nên không ngoại trừ khả năng đội bóng này sẽ tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất. Trong khi đó, Trung Quốc mới có 2 điểm, đội bóng này cần thắng để chắc chắn góp mặt ở vòng 1/8. Ở trận đấu giữa Tajikistan vs Lebanon, hai đội bóng này đang có cùng 1 điểm nên nếu muốn có vé vào vòng 1/8 thì phải đánh bại nhau.