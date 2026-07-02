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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/7

Thứ Năm, 07:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/7, U18 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai ở giải U18 nữ châu Á 2026 gặp đối thủ Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/7, U18 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai ở giải U18 nữ châu Á 2026 gặp đối thủ Hàn Quốc. Trận đấu này diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và bắt đấu lúc 13h.

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Ảnh: TVA. 

Hiện tại ở Việt Nam không có đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật liên tục kết quả trận đấu. 

Tham dự giải bóng chuyền U18 nữ châu Á 2026, U18 nữ Việt Nam có lực lượng chủ yếu là các VĐV đã tranh tài ở giải U18 nữ Đông Nam Á diễn ra cách đây chưa lâu như Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Châm Anh, chuyền hai Nguyễn Huyền Trang và libero Quách Thị Hoài Ân.

Ở giải đấu đó, U18 nữ Việt Nam đã giành ngôi á quân sau khi để thua Thái Lan 0-3 trong trận đấu chung kết. 

Tại giải U18 nữ châu Á 2026, U18 nữ Việt Nam cùng bảng D với các đội Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nếu giành ngôi nhất, nhì bảng, U18 nữ Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết. 

Nếu giành chiến thắng ở tứ kết và đoạt vé vào bán kết, cô trò HLV Ngọc Hoa sẽ giành quyền tham dự giải bóng chuyền U19 nữ thế giới 2027. 

PV/VOV.VN
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