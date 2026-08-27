Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 27/8, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra những trận đấu tứ kết đầu tiên.

Ảnh: FIVB.

Vào lúc 13h, Thái Lan sẽ đối đầu Hàn Quốc. Đây là trận đấu được đánh giá rất khó lường khi đôi bên có lực lượng cũng như trình độ cầu thủ gần như tương đồng. Đội thắng sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh cho tấm vé dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Trong khi đó, trận đấu bắt đầu lúc 17h30 sẽ là màn đối đầu giữa Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa. Sau những gì đã diễn ra ở vòng bảng, Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn và chỉ có bất ngờ rất lớn mới giúp Đài Bắc Trung Hoa có được chiến thắng cũng như tấm vé vào bán kết.

4 đội bóng còn lại vào tứ kết gồm Trung Quốc, Việt Nam, Iran và Indonesia. Các trận đấu tứ kết còn lại được tổ chức ngày 28/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 có tổng cộng 12 đội tranh tài, được chia thành 3 bảng. Các đội đánh vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.

Theo điều lệ, 3 đội dẫn đấu giải sẽ giành quyền dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Đội vô địch sẽ có vé dự Olympic Los Angeles 2028.