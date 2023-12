Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/12, sân chơi Cúp C1 châu Âu sẽ trở lại với những trận đấu hấp dẫn. Đáng chú ý nhất trong màn so tài đêm nay là trận đấu giữa MU vs Bayern Munich diễn ra vào lúc 3h sáng 13/12.

HLV Erik Ten Hag và các học trò đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở Cúp C1 châu Âu (Ảnh: Getty).

Sau 5 lượt trận, MU đứng cuối bảng với 4 điểm, kém 2 đội đứng trên là Galatasaray và Copenhagen đúng 1 điểm. Nếu muốn giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu, MU phải thắng Bayern Munich, đồng thời chờ Galatasaray và Copenhagen hòa nhau ở trận đấu cùng giờ.

Ngoài trận đấu giữa MU vs Bayern Munich, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn các các trận đấu đáng chú ý khác như: PSV vs Arsenal, Lens vs Sevilla, Kobenhavn vs Galatasaray, Union Berlin vs Real Madrid hay Inter Milan vs Real Sociedad.