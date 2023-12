Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 16/12 và rạng sáng 17/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở V-League 2023/2024 cũng như Ngoại hạng Anh 2023/2024.

Hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu của vòng 6 V-League 2023/2024.

Ở sân chơi V-League 2023/2024, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 3 trận đấu tiếp theo của vòng 6. Đó là các cuộc so tài của Hà Tĩnh vs Bình Định vào lúc 17h, Bình Dương vs Nam Định và Thanh Hóa vs TP.HCM cùng vào lúc 18h.

Trong khi đó, theo lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 16/12 sẽ diễn ra các trận đấu của vòng 17. Các trận đấu đá chú ý là màn so tài của Man City vs Crystal Palace, Chelsea vs Sheffield Utd và Arsenal vs Brighton.

Ngoài các trận đấu ở V-League và Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 16/12 còn có các trận đấu hấp dẫn khác của La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.