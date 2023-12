Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/12, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu muộn của vòng 18 Ngoại hạng Anh 2023/2024 giữa Wolves vs Chelsea.

Hiện tại, Chelsea mới có 22 điểm sau 17 trận đấu, thành tích rất tệ so với chất lượng đội hình của đội bóng này. Trong khi đó, Wolves cũng đang trải qua chuỗi ngày không mấy êm ả khi mới có 19 điểm.

Chelsea so tài với Wolves trong trận đấu muộn vòng 18 (Ảnh: Getty).

Cả 2 đội bóng đều quyết tâm giành điểm ở trận đấu này. Wolves có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu với Chelsea tương đối tốt. Theo đó, ở 6 lần so tài gần nhất, Wolves thắng 2, hòa 3 và chỉ thua 1 trước The Blues.

Trong lần so tài gần nhất trên Molineux, phần thắng đã nghiêng về phía Wolves. Do đó, nếu Chelsea không cải thiện được màn trình diễn của mình, họ hoàn toàn có thể ôm hận trước Wolves. Trận đấu giữa Wolves vs Chelsea diễn ra vào lúc 20h tối này 24/12 (giờ Việt Nam).