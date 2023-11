Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/11 và rạng sáng 27/11, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chứng kiến những trận cầu hấp dẫn ở Cúp Quốc gia 2023/2024 và giải Ngoại hạng Anh 2023/2024.

MU gặp Everton tại vòng 13 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters).

Ở giải Cúp Quốc gia 2023/2024, ngày thi đấu hôm nay diễn ra 3 trận đấu. Ở khung 17h, SLNA đối đầu với Đồng Tháp. Sau đó, vào lúc 18h đồng loạt diễn ra 2 trận đấu giữa Khánh Hòa với Hà Tĩnh và Bình Phước với Nam Định.

Tại đấu trường Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 13. Trận cầu tâm điểm ngày hôm nay là màn so tài của Everton vs Man Utd vào lúc 23h30. Ngoài ra còn có các trận đấu khác như Tottenham vs Aston Villa và Fulham vs Wolves.