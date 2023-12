Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu còn lại của vòng 8 V-League 2023/2024. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu, đó là màn so tài của HAGL vs Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h trên sân Pleiku.

HAGL so tài với Hà Nội FC trên sân Pleiku.

Hiện tại, HAGL đang đứng cuối bảng xếp hạng với 2 điểm, đội bóng của HLV Kiatisuk đang rất cần chiến thắng để vượt qua khủng hoảng. Trong khi đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 4 trận bất bại tại V-League 2023/2023. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam muốn giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn vào tốp 4.

Ngoài trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có màn so tài Quảng Nam vs Thanh Hóa diễn ra vào lúc 17h, Nam Định vs Thể Công Viettel vào lúc 18h và Hải Phòng vs Bình Định vào lúc 19h15.

Bên cạnh các trận đấu của vòng 8 V-League 2023/2024, lịch bóng đá hôm nay còn có các trận đấu tại vòng 19 Ngoại hạng Anh 2023/2024, đó là các màn so tài của Brentford vs Wolverhampton, Chelsea vs Crystal Palace và Everton vs Man City.