Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/12, tới rạng sáng 8/12 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Vào lúc 02h30, Everton sẽ tiếp đón đối thủ mạnh là Newcastle. Sau khi lĩnh án trừ 10 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính, Everton hiện chỉ còn 7 điểm và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Do đó, đội bóng vùng Merseyside đang rất cần điểm số để trở lại vùng an toàn.

Trong khi đó, Newcastle đang thăng hoa khi thắng ở cả hai vòng đấu gần nhất, lần lượt trước Chelsea và MU. Đoàn quân của HLV Eddie Howe tiếp tục hướng tới mục tiêu 3 điểm khi làm khách trên sân của Everton.

Tới 03h15 rạng sáng ngày 8/12, Tottenham sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà. Đã không thắng 4 trận liên tiếp, Son Heung Min và các đồng đội cần giành trọn 3 điểm trên sân nhà để trở lại đường đua vô địch. Dù vậy, West Ham đang cho thấy họ là đội bóng khó chơi khi bất bại ở 3 vòng đấu gần nhất.

Trận Tottenham - West Ham diễn ra vào lúc 03h15 ngày 8/12 (Ảnh: Getty)

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/12, rạng sáng ngày 8/12 còn diễn ra trận đấu bù tại vòng 12 Ligue 1 giữa Brest và Strasbourg.