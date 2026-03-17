Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/3, giải bóng đá sinh viên Thanh Niên Việt Nam 2026 sẽ diễn ra những trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết.

Trận tứ kết 1 diễn ra lúc 13h30 ngày 17/3 giữa Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trong lần đầu bước tới VCK giải đấu, Trường CĐ FPT Polytechnic đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn đầu bảng A, vượt qua chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cùng hai đại diện kỳ cựu đến từ TP.HCM.

Tuy vậy, thử thách cho đội Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ là không nhỏ khi Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đang hưng phấn sau khi lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Trận tứ kết 2 diễn ra lúc 15 h45 ngày 17/3 giữa Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Là đội duy nhất vào tứ kết mà không thắng trận nào ở vòng bảng, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang bị đánh giá thấp hơn so với Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.