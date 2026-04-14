Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 14/4: Xác định đội vào bán kết

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 14/4 chứng kiến hai trận tứ kết lượt về. Cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 15/4 theo giờ Việt Nam.

Trên sân Anfield, Liverpool tiếp đón ĐKVĐ PSG trong bối cảnh thua 0-2 ở lượt đi. The Kop hứa hẹn sẽ có màn đọ sức khó khăn khi PSG đang có phong độ rất cao và vừa được nghỉ trọn vẹn cuối tuần qua. Trong khi đó, thầy trò HLV Slot vừa phải trải qua trận đấu vất vả cũng vừa phải đá với Fulham ở Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu này, HLV Arne Slot của Liverpool sẽ phải bỏ qua sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo vì chấn thương. Trong khi Luis Enrique bên phía PSG sẽ không có sự phụ vụ của Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou vì lý do tương tự.

Trong khi đó, trên sân Metropolitano, Atletico Madrid đối đầu Barca. Đây là màn so tài Barca sẽ hướng đến việc lội ngược dòng sau khi đã thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi. Đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò HLV Flick khi họ sẽ thiếu vắng trung vệ Cubarsi do án treo giò.