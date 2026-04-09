Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu trong lượt về vòng tứ kết được người hâm mộ quan tâm khi sẽ xác định được các đội bóng vào bán kết. Để thua Bayern Munich trên sân nhà, Real Madrid sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về diễn ra trên sân khách.

Trận lượt về giữa Bayern Munich vs Real Madrid được đánh giá đầy kịch tính (Ảnh: Reuters).

Với việc có lợi thế dẫn bàn, Bayern Munich có sự chủ động trong việc tiếp cận trận đấu, trong khi Real Madrid chỉ có một lựa chọn là tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Real Madrid luôn biết cách vượt khó tại đấu trường C1 châu Âu nên màn so tài ở trận lượt về được đánh giá sẽ rất hấp dẫn.

Arsenal được đánh giá có khả năng đi tiếp rất cao nếu chơi đúng sức trong trận lượt về. Giành chiến thắng 1-0 trên sân khách, Arsenal vốn được đánh giá cao hơn sẽ chơi chủ động khi chạm trán Sporting Lisbon ở trận lượt về trên sân nhà.

Hai màn so tài còn lại được đánh giá là ngang tài ngang sức. Trong đó, nhà ĐKVĐ PSG sẽ có trận lượt về không dễ dàng khi chạm trán Liverpool trên sân khách. Điều tương tự cũng đến với Barcelona khi phải làm khách của Atletico Madrid luôn chơi đầy khó chịu trên sân nhà.

Lịch thi đấu tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26:

15/4 2h00 Atletico Madrid – Barcelona

15/4 2h00 Liverpool – PSG

16/4 2h00 Bayern Munich – Real Madrid

16/4 2h00 Arsenal – Sporting Lisbon