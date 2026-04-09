Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

Thứ Năm, 08:00, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu tại tứ kết lượt về mùa giải 2025/26 nhận được sự chú ý sau những màn so tài kịch tính ở lượt đi.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu trong lượt về vòng tứ kết được người hâm mộ quan tâm khi sẽ xác định được các đội bóng vào bán kết. Để thua Bayern Munich trên sân nhà, Real Madrid sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về diễn ra trên sân khách.

luot ve cup c1 chau Au 2025 26 dien ra khi nao hinh anh 1
Trận lượt về giữa Bayern Munich vs Real Madrid được đánh giá đầy kịch tính (Ảnh: Reuters).

Với việc có lợi thế dẫn bàn, Bayern Munich có sự chủ động trong việc tiếp cận trận đấu, trong khi Real Madrid chỉ có một lựa chọn là tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Real Madrid luôn biết cách vượt khó tại đấu trường C1 châu Âu nên màn so tài ở trận lượt về được đánh giá sẽ rất hấp dẫn.

Arsenal được đánh giá có khả năng đi tiếp rất cao nếu chơi đúng sức trong trận lượt về. Giành chiến thắng 1-0 trên sân khách, Arsenal vốn được đánh giá cao hơn sẽ chơi chủ động khi chạm trán Sporting Lisbon ở trận lượt về trên sân nhà.

Hai màn so tài còn lại được đánh giá là ngang tài ngang sức. Trong đó, nhà ĐKVĐ PSG sẽ có trận lượt về không dễ dàng khi chạm trán Liverpool trên sân khách. Điều tương tự cũng đến với Barcelona khi phải làm khách của Atletico Madrid luôn chơi đầy khó chịu trên sân nhà.

Lịch thi đấu tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26:

15/4 2h00 Atletico Madrid – Barcelona

15/4 2h00 Liverpool – PSG

16/4 2h00 Bayern Munich – Real Madrid

16/4 2h00 Arsenal – Sporting Lisbon

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Real Madrid Bayern Munich cúp C1 châu Âu
Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu giúp Bayern Munich có lần đầu tiên đánh bại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu kể từ năm 2012.

VOV.VN - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu giúp Bayern Munich có lần đầu tiên đánh bại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu kể từ năm 2012.

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Liverpool tứ kết Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Liverpool thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Liverpool thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

