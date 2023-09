Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 12/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U23 châu Á 2024 hôm nay 12/9, U23 Việt Nam vs U23 Singapore sẽ so tài trong trận đấu cuối cùng của bảng C. Trận đấu này được VOV.VN tường thuật trực tuyến và quý độc giả có thể xem trực tiếp trên VTV5 cũng như các nền tảng mạng xã hội của VFF.

Sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam có 6 điểm và đã giành vé vào chơi ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Do đó, đây là trận cầu mang tính chất thủ tục của thầy trò HLV Troussier.

Trong khi đó, U23 Singapore vẫn chưa bị loại, nhưng cơ hội đi tiếp là rất nhỏ. Bởi muốn đi theo suất nhì bảng có thành tích tốt nhất, U23 Singapore phải thắng rất đậm U23 Việt Nam. Đây được xem là nhiệm vụ quá khó khi U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn.

Do U23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp nên ở trận đấu với U23 Singapore, nhiều khả năng nhà cầm quân người Pháp sẽ sử dụng đội hình phụ, HLV Philippe Troussier cho biết: “Có thể tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ ít hoặc chưa thi đấu. Nếu muốn đi xa với mục tiêu dài trong tương lai thì đội không thể dựa vào 11 cầu thủ đá chính hay 23 cầu thủ đăng ký vòng loại. Chúng ta vẫn còn nhiều cầu thủ U23 có thể cải thiện, cạnh tranh vị trí và chưa được sử dụng. Mục tiêu tới đây là tôi sắp xếp họ thế nào để có đội hình cân bằng”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra vào lúc 19h tối nay 12/9 trên sân Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.