Theo lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 6/9, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Guam tại bảng C.

U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, đồng thời được đánh giá cao hơn U23 Guam, nhưng HLV Troussier tỏ ra khá thận trọng, ông cho biết: “U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế trên sân, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại và toàn đội đang nóng lòng hướng đến trận đấu với U23 Guam”.

Bên phía U23 Guam, HLV Dominic Gadia cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự đấu trường U23 châu Á. Tôi không quan tâm kết quả mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhất có thể, tối đa các trận đấu mà chúng tôi sở hữu băng hình về U23 Việt Nam. Họ rất thành công trong thời gian qua. Vì thế, tôi tôn trọng U23 Việt Nam. Về phía đội chúng tôi có những cầu thủ từ Mỹ, đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Guam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 19h ngày 6/9. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ngoài trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Guam, ở bảng C còn có trận đấu giữa U23 Singapore vs U23 Yemen diễn ra vào lúc 16h.