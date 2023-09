Theo lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2024 hôm nay 9/9, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Yemen tại vòng loại bảng C.

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai ở vòng loại U23 châu Á 2024 gặp Yemen lúc 19h tối nay.

Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Troussier tại vòng loại U23 châu Á 2024. Ở lượt trận đầu tiên, cả 2 đội Việt Nam và Yemen đều đã giành chiến thắng. Nếu như U23 Việt Nam đánh bại Guam 6-0 thì U23 Yemen vượt qua U23 Singapore 3-0. Đội thắng trong trận đấu hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để giành vé vào VCK.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Yemen tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 19h ngày 9/9. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Ngoài trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Yemen, ở bảng C còn có trận đấu giữa U23 Singapore vs U23 Guam diễn ra vào lúc 16h.

Tại các bảng đấu khác, sẽ có 16 trận đấu được tổ chức, trong đó các đại diện Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia ... đều sẽ tranh tài. Trong đó, Indonesia mới thi đấu trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa.