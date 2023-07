Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023 hôm nay 23/7, người hâm mộ bóng đá sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tiếp theo của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ.

Trong ngày thi đấu World Cup 2023 hôm nay 23/7, hai đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại bảng E là ĐT nữ Hà Lan vs ĐT nữ Bồ Đào Nha sẽ so tài với nhau. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể “soi giò” đối thủ để chuẩn bị đối đầu với họ.

Ngoài trận đấu giữa ĐT nữ Hà Lan vs ĐT nữ Bồ Đào Nha, lịch thi đấu World Cup 2023 hôm nay còn có 2 trận đấu khác đó là màn so tài của Thụy Điển vs Nam Phi và Pháp vs Jamaica.

Các trận đấu của World Cup 2023 diễn ra hôm nay 23/7 sẽ được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Ngoài ra, các trận đấu này được trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội và VTVCab.