Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023 hôm nay 26/7, những đội bóng mạnh như ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Tây Ban Nha hay ĐT nữ Canada sẽ tiếp tục ra sân thi đấu.

ĐT nữ Nhật Bản vs ĐT nữ Costa Rica sẽ đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra vào lúc 12h trưa nay 26/7 (theo giờ Việt Nam). Do đã thắng trận ra quân nên ĐT nữ Nhật Bản đứng trước cơ hội lớn giành vé sớm nếu thắng trận này.

Trong khi đó, cũng tại bảng C, ứng viên vô địch ĐT nữ Tây Ban Nha sẽ đọ sức với ĐT nữ Zambia. Cũng giống như ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng là sẽ có vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023 hôm nay 26/7 còn có 1 trận đấu nữa tại bảng B, đó là màn so tài của Canada vs CH Ireland diễn ra vào lúc 19h (giờ Việt Nam).

Quý vị và các bạn có thể xem trực tiếp các trận đấu World Cup 2023 trên hệ sinh thái của VTVcab, TV360 và Truyền hình Quốc hội. Ngoài ra, Báo Điện tử VOV cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.