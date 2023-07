Lịch thi đấu vòng 1 lượt về V-League 2023: Chung kết ngược ở Hòa Xuân

Theo lịch thi đấu vòng 1 lượt về V-League 2023, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu căng thẳng kịch tính ở cả cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng của các đội bóng.

Ở nhóm đua vô địch, đội đầu bảng CLB CAHN sẽ đối đầu với CLB Hà Tĩnh trên sân nhà. Mặc dù đã thắng 4-2 đối thủ ở giai đoạn lượt đi, nhưng CLB CAHN không được phép chủ quan, khi CLB Hà Tĩnh không chịu áp lực ở giai đoạn lượt về.

Ngoài ra, lịch thi đấu vòng 1 lượt về V-League 2023 cũng chứng kiến màn tài nảy lửa của CLB Thanh Hóa vs CLB Nam Định, Viettel FC vs CLB Hải Phòng hay Hà Nội FC vs CLB Bình Định.

Ở nhóm đua trụ hạng, trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất, đó là màn so tài của CLB Đà Nẵng vs CLB Bình Dương. Đây được coi là trận chung kết ngược và Ban tổ chức cũng phải thuê trọng tài ngoại bắt trận đấu này.