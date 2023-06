Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ĐT Việt Nam có trận giao hữu với ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Đây sẽ là trận đấu đầu tiên HLV Troussier cầm quân dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Link xem trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - ĐT Hong Kong (Trung Quốc), 19h30 ngày 15/6.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Việt Nam đã được hội quân từ hôm 5/6 với quân số khá đông - 34 cầu thủ. Bên cạnh đó, số lượng 24 cầu thủ của U23 Việt Nam cũng luôn sẵn sàng để bổ sung cho ĐT Việt Nam ở thời điểm cần thiết.

Đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận đấu sắp tới là ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Giống như ĐT Việt Nam, đội bóng này cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và VCK Asian Cup 2023. Trong tháng 6/2023, ĐT Hong Kong (Trung Quốc) có 2 trận giao hữu trong loạt trận FIFA Days. Đó là các cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam trên sân Lạch Tray vào ngày 15/6 và trận đấu gặp ĐT Thái Lan ngày 19/6 trên sân nhà.

Để chuẩn bị cho các trận đấu này, HLV Jørn Andersen đã gọi 34 cầu thủ. Trong số đó, có đến 8 gương mặt nhập tịch và 2 cầu thủ lai có gốc Hong Kong (Trung Quốc).



Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Hong Kong (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/6/2023. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Hong Kong (Trung Quốc) trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV5. Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.



