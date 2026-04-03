Loạt án kỷ luật xuất hiện dồn dập trước vòng 17 V-League 2025/2026

Theo lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4 với 7 cặp đấu hấp dẫn. Các trận đấu được dự báo ảnh hưởng lớn tới cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Trước khi vòng đấu khởi tranh, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành loạt án kỷ luật đối với các đội bóng vi phạm tại các trận đấu thuộc vòng 16 của giải.

CLB Thể Công Viettel nhận án phạt do có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với Hải Phòng ở vòng 16. (Ảnh: Hoài Thương)

Cụ thể, CLB Thể Công Viettel bị phạt 2.000.000 đồng do có 5 thành viên phải nhận thẻ vàng trong trận đấu tại vòng 16 giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng, ngày 15/3 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Tương tự, CLB Thanh Hóa nhận án phạt 2.000.000 đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Thanh Hóa, ngày 13/3 trên SVĐ Thiên Trường.

CLB Đà Nẵng là đội chịu án phạt nặng nhất ở vòng này. Đội chủ sân Chi Lăng bị phạt 2.000.000 đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB HAGL, ngày 13/3 trên SVĐ Chi Lăng.

Tiếp đó, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn còn bị phạt thêm 10.000.000 đồng do đội bóng ra sân thi đấu muộn so với thời gian quy định, vi phạm về Quy chế bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB HAGL.

