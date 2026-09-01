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Lựa chọn điểm đánh để lên trình với kỹ thuật Flick trong Pickleball

Thứ Ba, 10:00, 01/09/2026
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VOV.VN - Hướng dẫn lựa chọn điểm đánh cho kỹ thuật Flick trong Pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi tạo áp lực hiệu quả lên đối thủ và nâng cao hiệu quả thi đấu.

 
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