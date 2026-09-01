Lựa chọn điểm đánh để lên trình với kỹ thuật Flick trong Pickleball

VOV.VN - Tay vợt Trương Vinh Hiển báo tin không vui trước ngày khởi tranh Pickleball World Cup 2026.
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VOV.VN - Hướng dẫn bài tập Drop kết hợp di chuyển trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện khả năng Drop ở nhiều vị trí trên sân, nâng cao sự linh hoạt và hiệu quả thi đấu.
VOV.VN - Hướng dẫn bài tập Drop kết hợp di chuyển trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện khả năng Drop ở nhiều vị trí trên sân, nâng cao sự linh hoạt và hiệu quả thi đấu.
VOV.VN - Hướng dẫn bài tập Volley Fasthand trong pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện phản xạ trong các tình huống đua tốc độ trên bếp, đồng thời tối ưu động tác gọn gàng và hiệu quả khi thi đấu.
VOV.VN - Hướng dẫn bài tập Volley Fasthand trong pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện phản xạ trong các tình huống đua tốc độ trên bếp, đồng thời tối ưu động tác gọn gàng và hiệu quả khi thi đấu.
VOV.VN - Hướng dẫn luật giao bóng trong Pickleball qua những phân tích rõ ràng, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng về điểm tiếp xúc và kỹ thuật thực hiện, giúp người chơi tránh lỗi sai và tự tin hơn khi thi đấu.
VOV.VN - Hướng dẫn luật giao bóng trong Pickleball qua những phân tích rõ ràng, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các lưu ý quan trọng về điểm tiếp xúc và kỹ thuật thực hiện, giúp người chơi tránh lỗi sai và tự tin hơn khi thi đấu.