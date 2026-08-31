Trương Vinh Hiển báo tin dữ trước ngày khởi tranh Pickleball World Cup 2026

Trương Vinh Hiển bất ngờ thông báo rút lui khỏi nội dung đơn nam tại Pickleball World Cup 2026 ngay trước thềm giải đấu. Quyết định này đến từ vấn đề sức khỏe khi tay vợt sinh năm 2004 được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và cần thời gian điều trị.

Trương Vinh Hiển thông báo tạm thời rút khỏi nội dung Đơn Nam tại Pickleball World Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

“Sau khi kiểm tra, Hiển được chẩn đoán sốt xuất huyết và hiện cần thời gian nghỉ ngơi, theo dõi và hồi phục hoàn toàn trước khi có thể trở lại thi đấu.

Đây thực sự là một quyết định không dễ dàng, đặc biệt khi mình luôn muốn được ra sân và cống hiến hết mình trong mỗi giải đấu. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất, và Hiển muốn đảm bảo mình trở lại sân trong trạng thái tốt nhất.

Cảm ơn Ban Tổ Chức, đồng đội, đối tác, người hâm mộ và tất cả mọi người đã luôn yêu thương, ủng hộ Hiển”, Trương Vinh Hiển chia sẻ trên trang cá nhân.

Sự vắng mặt của Vinh Hiển là tổn thất đáng kể cho pickleball Việt Nam. Anh đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất với phong độ ấn tượng trên đấu trường quốc tế thời gian qua.

Trước đó, Vinh Hiển từng gây tiếng vang khi đánh bại Federico Staksrud, cựu số một thế giới tại PPA Hanoi Cup 2026. Vinh Hiển sau đó tiếp tục đăng quang nội dung đơn nam tại PPA Kuala Lumpur Open mà không để thua bất kỳ set nào.

Không chỉ thành công ở nội dung cá nhân, Vinh Hiển còn thi đấu nổi bật ở nội dung đôi. Anh cùng Đỗ Minh Quân giành chức vô địch đôi nam tại MB Ho Chi Minh City Open, khẳng định sự tiến bộ toàn diện.

Dù thiếu vắng trụ cột, đội hình Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý như Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam hay Quang Dương. Đội trưởng Đỗ Minh Quân sẽ đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt toàn đội hướng đến mục tiêu cạnh tranh.

Pickleball World Cup 2026 có tổng tiền thưởng lên tới 500.000 USD, thu hút nhiều tay vợt quốc tế tham dự. Giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng và được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển của pickleball tại khu vực châu Á.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 2/9, mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á. Đây cũng là cơ hội để các tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu thế giới.