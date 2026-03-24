Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh

Thứ Ba, 08:41, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/3, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng để triển khai các bài tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia trong đợt FIFA Days tháng 3.

ĐT Việt Nam hội quân từ ngày 21/3, hướng tới trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và cuộc đối đầu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (31/3).

Tuy nhiên, đến buổi tập thứ ba, đội tuyển vẫn thiếu quân số do nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN chưa kịp hội quân sau khi thi đấu bù vòng 13 V-League 2025/2026. Theo thông tin từ VFF, chiều 24/3, 7 cầu thủ của CAHN sẽ lên tập trung cùng đội tuyển.

ly do Dt viet nam chua du quan so de chuan bi dau bangladesh hinh anh 1
Xuân Son vẫn phải tập riêng (Ảnh: Hoài Thương).

Như vậy, phải tới buổi tập thứ tư, HLV Kim Sang Sik mới có đủ lực lượng để hoàn thiện giáo án. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi tiền đạo chủ lực Xuân Son dính chấn thương và phải tập riêng theo giáo án hồi phục.

Trước trận giao hữu với Bangladesh, tiền vệ Văn Khang khẳng định đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thể hiện năng lực với ban huấn luyện. Anh nhấn mạnh toàn đội sẽ nỗ lực tối đa nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia.

Bên cạnh đó, Văn Khang cũng kêu gọi người hâm mộ tới sân Hàng Đẫy cổ vũ đội tuyển, trong bối cảnh ĐT Việt Nam đã lâu mới trở lại thi đấu tại Hà Nội.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến hai trận đấu của ĐT Việt Nam, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
PV/VOV.VN
Tin liên quan

VOV.VN - Cuộc đua vô địch V-League được đánh giá sẽ là của riêng CAHN nếu Quang Hải cùng các đồng đội không tự vấp ngã trong phần còn lại của mùa giải.

VOV.VN - Cuộc đua vô địch V-League được đánh giá sẽ là của riêng CAHN nếu Quang Hải cùng các đồng đội không tự vấp ngã trong phần còn lại của mùa giải.

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở trận đá bù.

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở trận đá bù.

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

