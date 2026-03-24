Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh

ĐT Việt Nam hội quân từ ngày 21/3, hướng tới trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và cuộc đối đầu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (31/3).

Tuy nhiên, đến buổi tập thứ ba, đội tuyển vẫn thiếu quân số do nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN chưa kịp hội quân sau khi thi đấu bù vòng 13 V-League 2025/2026. Theo thông tin từ VFF, chiều 24/3, 7 cầu thủ của CAHN sẽ lên tập trung cùng đội tuyển.

Xuân Son vẫn phải tập riêng

Như vậy, phải tới buổi tập thứ tư, HLV Kim Sang Sik mới có đủ lực lượng để hoàn thiện giáo án. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi tiền đạo chủ lực Xuân Son dính chấn thương và phải tập riêng theo giáo án hồi phục.

Trước trận giao hữu với Bangladesh, tiền vệ Văn Khang khẳng định đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thể hiện năng lực với ban huấn luyện. Anh nhấn mạnh toàn đội sẽ nỗ lực tối đa nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia.

Bên cạnh đó, Văn Khang cũng kêu gọi người hâm mộ tới sân Hàng Đẫy cổ vũ đội tuyển, trong bối cảnh ĐT Việt Nam đã lâu mới trở lại thi đấu tại Hà Nội.

