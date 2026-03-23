中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CAHN rộng cửa trên đường đua vô địch V-League

Thứ Hai, 12:00, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc đua vô địch V-League được đánh giá sẽ là của riêng CAHN nếu Quang Hải cùng các đồng đội không tự vấp ngã trong phần còn lại của mùa giải.

Bảng xếp hạng V League sau trận đấu bù giữa Đà Nẵng vs CAHN đang cho thấy cuộc đua vô địch dần ngã ngũ. Vượt khó ngay trên sân khách để giành chiến thắng tối thiểu, CAHN hiện đang hơn đội đứng sau là Thể Công Viettel khoảng cách 7 điểm.

Đã dừng bước ở cả cúp C1 Đông Nam Á lẫn cúp C2 châu Á, CAHN chỉ còn phải dồn sức cho hai mặt trận chính là V-League và cúp Quốc gia. Điều này giúp thầy trò HLV Polking có cơ hội tập trung tối đa cho cuộc đua vô địch, khi lợi thế về điểm số là khá lớn khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

cahn rong cua tren duong dua vo dich v-league hinh anh 1
CAHN giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch (Ảnh: VPF)

Mùa này, đội duy nhất có khả năng đua vô địch với CAHN chỉ còn Thể Công Viettel, đội bóng đang duy trì phong độ ấn tượng thời gian gần đây. Sau khởi đầu chưa thực sự tốt, thầy trò HLV Popov đang dần vươn lên bám sát CAHN trong cuộc đua vô địch, trong khi “hiện tượng” Ninh Bình dần rớt lại phía sau.

Điều đó khiến Thể Công Viettel trở thành “cứu tinh” để cuộc đua vô địch V-League vẫn giữ được sức nóng, thay vì CAHN một mình một ngựa tiến đến chiếc cúp vào cuối mùa. Tuy nhiên khác với CAHN, Thể Công Viettel thiếu đi tính ổn định về mặt kết quả khi gặp những đội bóng được đánh giá thấp hơn.

Trận thua 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà là bài học lớn với thầy trò HLV Popov, đặc biệt trong bối cảnh Thể Công Viettel sẽ liên tiếp gặp những đội bóng “khát điểm” trong cuộc đua trụ hạng là SLNA, Thanh Hoá và HAGL. Trong số này, Thể Công Viettel đã để thua SLNA và HAGL trong giai đoạn lượt đi, cũng như thắng chật vật Thanh Hoá.

Nếu Thể Công Viettel tiếp tục duy trì chuỗi chiến thắng tại V-League, trong khi CAHN sảy chân một đến hai trận, cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất gay cấn. Khi đó, màn đối đầu trực tiếp giữa Thể Công Viettel vs CAHN ở vòng đấu cuối sẽ là trận “chung kết” của V-League.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: V-League CAHN Thể Công Viettel
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

U19 Việt Nam bổ sung thêm thủ môn Việt kiều
ĐT Việt Nam và nguồn cảm hứng từ hàng tiền vệ
U23 Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình dự giải đấu tại Trung Quốc
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá