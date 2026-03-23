CAHN rộng cửa trên đường đua vô địch V-League

Bảng xếp hạng V League sau trận đấu bù giữa Đà Nẵng vs CAHN đang cho thấy cuộc đua vô địch dần ngã ngũ. Vượt khó ngay trên sân khách để giành chiến thắng tối thiểu, CAHN hiện đang hơn đội đứng sau là Thể Công Viettel khoảng cách 7 điểm.

Đã dừng bước ở cả cúp C1 Đông Nam Á lẫn cúp C2 châu Á, CAHN chỉ còn phải dồn sức cho hai mặt trận chính là V-League và cúp Quốc gia. Điều này giúp thầy trò HLV Polking có cơ hội tập trung tối đa cho cuộc đua vô địch, khi lợi thế về điểm số là khá lớn khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

CAHN giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch (Ảnh: VPF)

Mùa này, đội duy nhất có khả năng đua vô địch với CAHN chỉ còn Thể Công Viettel, đội bóng đang duy trì phong độ ấn tượng thời gian gần đây. Sau khởi đầu chưa thực sự tốt, thầy trò HLV Popov đang dần vươn lên bám sát CAHN trong cuộc đua vô địch, trong khi “hiện tượng” Ninh Bình dần rớt lại phía sau.

Điều đó khiến Thể Công Viettel trở thành “cứu tinh” để cuộc đua vô địch V-League vẫn giữ được sức nóng, thay vì CAHN một mình một ngựa tiến đến chiếc cúp vào cuối mùa. Tuy nhiên khác với CAHN, Thể Công Viettel thiếu đi tính ổn định về mặt kết quả khi gặp những đội bóng được đánh giá thấp hơn.

Trận thua 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà là bài học lớn với thầy trò HLV Popov, đặc biệt trong bối cảnh Thể Công Viettel sẽ liên tiếp gặp những đội bóng “khát điểm” trong cuộc đua trụ hạng là SLNA, Thanh Hoá và HAGL. Trong số này, Thể Công Viettel đã để thua SLNA và HAGL trong giai đoạn lượt đi, cũng như thắng chật vật Thanh Hoá.

Nếu Thể Công Viettel tiếp tục duy trì chuỗi chiến thắng tại V-League, trong khi CAHN sảy chân một đến hai trận, cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất gay cấn. Khi đó, màn đối đầu trực tiếp giữa Thể Công Viettel vs CAHN ở vòng đấu cuối sẽ là trận “chung kết” của V-League.

