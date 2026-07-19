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Mbappe và Olise đi vào lịch sử sau trận Pháp 4-6 Anh ở World Cup 2026

Chủ Nhật, 07:19, 19/07/2026
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VOV.VN - Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh đã khép lại bằng màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 10 bàn thắng. Dù thất bại 4-6, nhưng Kylian Mbappe và Michael Olise vẫn tạo nên những cột mốc lịch sử của giải đấu.

Sáng nay (19/7), đội tuyển Anh giành hạng Ba World Cup 2026 sau chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất ở một kỳ World Cup kể từ năm 1982. Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick, trong khi Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Về phía Pháp, dù không thể khép lại triều đại của HLV Didier Deschamps bằng một chiến thắng, nhưng Kylian Mbappe vẫn có màn trình diễn xuất sắc khi ghi cú đúp và kiến tạo một bàn, qua đó thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nhớ.

mbappe va olise di vao lich su sau tran phap 4-6 anh o world cup 2026 hinh anh 1
Anh thắng 6-4 Pháp (Ảnh: 433).

Với 10 bàn thắng tại World Cup 2026, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Gerd Muller (Đức, năm 1970) chạm mốc hai chữ số trong một kỳ World Cup. Chân sút 27 tuổi cũng nâng tổng số bàn thắng tại các VCK World Cup lên 22 bàn, vượt qua Lionel Messi (21 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Không chỉ vậy, Mbappe còn khép lại giải đấu với 14 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (10 bàn, 4 kiến tạo), thành tích cao nhất của một cầu thủ trong một kỳ World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thống kê (1966).

mbappe va olise di vao lich su sau tran phap 4-6 anh o world cup 2026 hinh anh 2
Mbappe vượt Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (Ảnh: FIFA).

Bên cạnh Mbappe, Michael Olise cũng ghi dấu ấn đậm nét. Tiền vệ của Pháp có thêm 2 pha kiến tạo, nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại World Cup 2026 lên 7, vượt qua Pele để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử (từ năm 1966) sở hữu 7 kiến tạo trong một kỳ World Cup.

Đáng chú ý, 5 trong số 7 pha kiến tạo của Olise đều dành cho Mbappe, thiết lập kỷ lục mới về số lần một cầu thủ kiến tạo cho cùng một đồng đội tại một kỳ World Cup.

Thất bại này cũng khép lại triều đại kéo dài 14 năm của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp. Đây là trận đấu đội tuyển Pháp thủng lưới 6 bàn lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đồng thời là lần đầu họ nhận tới 6 bàn thua trong một trận đấu kể từ năm 1960.

 

 

Trí Minh/VOV.VN
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