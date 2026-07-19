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Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 19/7: Tây Ban Nha gặp Argentina

Chủ Nhật, 05:15, 19/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 19/7 rạng sáng 20/7, Tây Ban Nha tranh chức vô địch với Argentina.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 19/7 rạng sáng 20/7, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Tây Ban Nha vs Argentina trong trận chung kết.

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam). Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ phân định ngôi vương thế giới, mà còn là màn va chạm nảy lửa giữa hai triết lý bóng đá đỉnh cao.

Nóng bỏng chung kết World Cup 2026

Người hâm mộ chứng kiến hai hành trình trái ngược của hai nhà vua châu lục trước khi bước vào trận đấu cuối cùng. Tuyển Tây Ban Nha băng băng tiến vào chung kết bằng sức mạnh áp đảo và sự ổn định đáng kinh ngạc. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận, khuất phục hàng loạt ông lớn như Bồ Đào Nha, Bỉ và đặc biệt là tuyển Pháp ở bán kết. Đại diện châu Âu khẳng định vị thế ứng cử viên số một nhờ hàng thủ mới thủng lưới một bàn duy nhất từ đầu giải.

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Ngược lại, đương kim vô địch Argentina đem đến cho khán giả những bữa tiệc cảm xúc nghẹt thở. Đoàn quân của Lionel Scaloni liên tiếp trải qua ba trận knock-out kịch tính trước Cabo Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ. Họ chỉ giành vé vào chung kết sau khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh. Phẩm chất kiên cường và tinh thần thép giúp các vũ công Tango vượt qua mọi nghịch cảnh.

Cuộc đấu trí đỉnh cao tại New York

Trận chung kết sắp tới hứa hẹn trở thành màn cân não chiến thuật nghẹt thở ở khu vực trung tuyến. Người hâm mộ chờ đợi cuộc chạm trán trực tiếp giữa Rodri - kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của Tây Ban Nha và bộ đôi Enzo Fernández - Rodrigo De Paul phía Argentina. Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Lamine Yamal đang là nguồn cảm hứng lớn nhất của La Roja với tốc độ và sự táo bạo bên hành lang cánh.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao này vẫn gánh vác hàng công Argentina khi sở hữu 8 bàn thắng và 12 đường kiến tạo tại các kỳ World Cup.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ phân định xem sự kỷ luật, khoa học của Tây Ban Nha hay bản lĩnh, vũ điệu thiên tài của Argentina sẽ lên ngôi vương thế giới. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
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