Messi ghi 4 bàn, Inter Miami giành chiến thắng khó tin tại MLS

Inter Miami giành chiến thắng 7-1 trước Montreal. (Ảnh: Reuters)

Inter Miami thi đấu lấn lướt trong cuộc tiếp đón Montreal và có bàn mở tỷ số ở phút 20 sau pha đánh đầu chuẩn xác của Casemiro. Đội khách đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 37 nhờ pha dứt điểm hiểm hóc của Fabian Herbers.

Tuy nhiên, Montreal đã rơi vào cảnh "vỡ trận" khi Lionel Messi có màn trình diễn bùng nổ. Siêu sao người Argentina giúp Inter Miami tái lập lợi thế dẫn bàn với pha sút phạt đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 40.

Sang hiệp 2, Lionel Messi tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 56, 83 và 90+6 để có cú poker vào lưới Montreal. Bên cạnh các bàn thắng của Messi là pha lập công của Luis Suarez (phút 80) và Alexander Shaw (phút 89) cho Inter Miami.

Messi ghi 4 bàn vào lưới Montreal ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, 3 bàn thắng của Lionel Messi trong hiệp 2 được ghi theo 3 phong cách khác nhau gồm: pha độc diễn ở phút 56, pha dứt điểm 1 chạm ở phút 83 và pha đá phạt chuẩn xác ở phút 90+6.

Trong ngày Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng, Inter Miami tạo ra chiến thắng để đời 7-1 trước Montreal. Đội bóng áo hồng cũng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại MLS.

Sau chiến thắng này, Inter Miami đang đứng nhì bảng xếp hạng khu vực miền Đông tại MLS với 42 điểm sau 22 trận. Trong khi đó, Montreal đang đứng áp chót với 21 điểm.