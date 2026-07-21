Messi liên tiếp gây “bão” mạng xã hội sau chung kết World Cup 2026

Đoạn video Lionel Messi động viên các đồng đội trong đường hầm sân vận động New York New Jersey bất ngờ được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Trong video, gương mặt của các cầu thủ Argentina tỏ ra khá căng thẳng còn Lionel Messi kêu gọi: “Cố lên anh em ơi. Hãy bình tĩnh. Quên tất cả đi. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi. Hãy ra sân và chơi bóng, chỉ tập trung vào trận đấu thôi”.

Messi lỗi hẹn với chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đoạn video kéo theo làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng, dường như đã có vấn đề nào đó khiến các cầu thủ Argentina chịu ấm ức. Trong khi đó, nhiều người đánh giác các cầu thủ Argentina đã quá căng thẳng trước áp lực của trận chung kết World Cup 2026.

Dẫu vậy, những lời động viên của Lionel Messi đã không thể giúp ĐT Argentina thi đấu khởi sắc. Trên sân vận động New York New Jersey, đội bóng Nam Mỹ chơi lép vế và thua Tây Ban Nha 0-1 khi Ferran Torres ghi bàn ở phút 106. Thậm chí, ĐT Argentina còn phải chơi thiếu người do Enzo Fernandez lĩnh thẻ đỏ ở phút 90+3.

Ngoài đoạn video trong đường hầm, Lionel Messi cũng thu hút sự chú ý đặc biệt khi chia sẻ “tâm thư” sau trận chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, thông điệp này không nhắc tới tương lai của Lionel Messi tại ĐT Argentina.

"Nỗi đau này rất lớn và sẽ cần thời gian để vết thương lành lại. Tuy nhiên, tôi cũng trân trọng những điều tốt đẹp. Những màn lội ngược dòng và tinh thần chiến đấu của ĐT Argentina sẽ là ký ức không thể quên. Sự cổ vũ của cả đất nước Argentina, cùng nỗ lực và cống hiến của tập thể này đã giúp chúng tôi một lần nữa là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới” – Lionel Messi viết.

Lionel Messi cũng gửi lời chúc mừng ĐT Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup 2026, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ của tập thể ĐT Argentina để làm nên thành tựu 2 lần liên tiếp vào chung kết World Cup.